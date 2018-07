Brandweer bevrijdt uitgeput hondje uit snikheet dakappartement Koen Moreau

26 juli 2018

19u57 74 Erpe-Mere Met een laatste krachtinspanning kwam een jonge border collie donderdagavond uit een appartement in Mere (Erpe-Mere) gelopen nadat de brandweer - omwille van een doordringende stank en op verzoek van de politie - de deur opende.

Eens het diertje buiten de flat boven het wassalon in de Nieuwstraat was, zakte het schuimbekkend in elkaar. Brandweermannen ontfermden zich over het totaal uitgedroogde dier en voerden het nadien naar een dierenarts. Daar werd het hondje meteen aan een baxter gelegd. “Een dier met dergelijke temperaturen opgesloten laten in een snikheet dakappartement is regelrechte dierenmishandeling”, klonk het misnoegd in de buurt. Hoeveel dagen het dier opgesloten zat, is niet duidelijk.