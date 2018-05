Brandend snoeiafval 22 mei 2018

Een hevige rookpluim in een veld op honderd meter van de Oude Heerbaan in Erpe heeft vrijdag rond 23 uur de buurt in rep en roer gezet. De rook bleek afkomstig van brandend snoeiafval en stro. De brandweer doofde het vuur. (KMJ)