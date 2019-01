Bpost haalt 5 brievenbussen weg: Ottergem wordt 'postbus'-loos KOEN MOREAU

19 januari 2019

08u28 0 Erpe-Mere Heel wat minder gebruikte brievenbussen worden de komende maanden door Bpost weggehaald. De communicatie daarover is bijzonder vaag, maar sp.a-Groen ontdekte dat het in Erpe-Mere om vijf postbussen gaat.

“Voortaan zullen onze inwoners geen postbus meer vinden in de Bosstraat en op Meredorp in Mere, in de Dorpsstraat en op de Leedsesteenweg in Erpe en in de Rijkhofstraat in Ottergem”, weet gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys van sp.a-Groen. Of Bpost daarmee aan haar wettelijke verplichting voldoet om in landelijk gebied nog een postbus te voorzien binnen een straal van 1,5 kilometer betwijfelt de politica. “

Centraal gelegen locaties worden geschrapt en bovendien komt B-post ook zijn wettelijke en contractuele verplichting als universele dienstverlener niet na om tot minstens 31 december 2023 in alle gemeenten van voor de fusie minstens één postbus te voorzien.” Vanrobaeys dient daarom komende gemeenteraad een motie in om Bpost tot de orde te roepen. “Vooral voor Ottergem is de situatie schrijnend aangezien daar ook geen postpunt te vinden is.”

Waar de (resterende) brievenbussen van Bpost precies te vinden zijn, kan je overigens niet consulteren op de website van Bpost. Een merkwaardige werkwijze en bedroevende klantenservice voor een commercieel bedrijf.