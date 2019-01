Bpost behoudt brievenbus in Ottergem dan toch KOEN MOREAU

30 januari 2019

17u35 0 Erpe-Mere Brieven posten blijft dan toch mogelijk in het centrum van Ottergem.

Eerder kondigde Bpost aan dat de postbus aan de Rijkhofstraat zou verdwijnen. Daarmee dreigde die deelgemeente ‘postbus’-loos te worden. Zo ver komt het dus niet. “Bpost liet weten het om een vergissing ging en dat de bus er wel degelijk behouden blijft”, aldus burgemeester Hugo De Waele (CD&V). De postbussen aan de Bosstraat en op Meredorp in Mere, alsook in de Dorpsstraat en op de Leedsesteenweg in Erpe werden of worden wel weggehaald.