Bowling Ganzendries in modern jasje heet nu The Pinz 18 mei 2018

Robby Deryck (32) en Chrissy Cleire (28) uit Liedekerke heropenden in Erondegem net bowling Ganzendries als 'The Pinz'. "Met een gezellige zithoek, frisse beschilderingen, discobowling, nieuwe keuken en een uitgebreidere (bier)kaart richten we ons voortaan meer op verjaardagsfeestjes, families en vrienden", vertelt Robby, tot voor kort aan de slag in de bieruitzet van de familie in Liedekerke. Clubs zijn nog steeds welkom. "Zelf speel ik vier jaar bij B.C. Tirolerhof, maar ook B.C. Zilverspar, B.C. Lede en nieuwkomer B.C. Ajuin vinden hier - naast dartsclub Bulldogs - hun onderkomen." (KMJ)