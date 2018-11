Bouwfirma T-Palm vraagt faillissement aan: impact voor 88 werven KOEN MOREAU

28 november 2018

08u12 0 Erpe-Mere De verantwoordelijken van T.Palm-Elbo Erpe-Mere hebben dinsdag tijdens een buitengewone ondernemingsraad het faillissement van hun bedrijf aangekondigd. Dat meldt de Waalse krant La Meuse.

Volgens die krant werd enkele maanden geleden ook al een grote herstructurering doorgevoerd in de Waalse tak van het bedrijf. Doordat het om afzonderlijke bedrijven gaat, treft het faillissement enkel de firma met zetel in Erpe-Mere. Voor de bouw van de gemeenteschool in Erondegem zou de impact heel beperkt moeten blijven. “Er werd ons verzekerd dat T-Palm Theux als medecontractant de resterende verplichtingen zal nakomen”, aldus onderwijsschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) uit Erpe-Mere. Het faillissement is echter bijzonder slecht nieuws voor 87 andere bouwwerven in de regio. Hun lot komt nu in handen van een curator.