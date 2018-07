Boom op spoorlijn 02 juli 2018

Het treinverkeer op de rechtstreekse lijn L50 tussen Brussel en Gent werd zaterdagavond rond 20 uur even onderbroken nadat een boom op de aardingskabel boven de spoorweg belandde. Dat gebeurde in de landbouwweg naast het viaduct in de Rijkhofstraat in Erondegem. Vrijwilligers van brandweerpost Lede maakten de bovenleiding weer vrij. (KMJ)