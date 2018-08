Boom ontworteld en werfhekken weggewaaid tijdens onweer KOEN MOREAU

08 augustus 2018

12u37 1

De hevige rukwinden hebben tijdens het onweer van woensdagnacht in de Diepestraat in Mere een boom ontworteld. Die belandde net naast een huis en werd later door de brandweer in stukken gezaagd. Langs Dorent in Burst vlogen dan weer werfhekken op straat. Die werden door de brandweer terug op hun plaats gezet.