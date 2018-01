Boete en rijverbod voor dronken quadrijder 02u35 0

Een quadrijder uit Erpe-Mere moest zich gisteren voor de rechtbank in Aalst verantwoorden voor roekeloos rijgedrag in de buurt van een school. De man reed op 6 april 2017 op klaarlichte dag met hoge snelheid en onder invloed van alcohol. V. had maar liefst 1,2 promille in zijn bloed. Aan en vluchtheuvel vlak voor de school reed hij tegen de flank van zijn tegenligger en verloor hij de controle over zijn machine. Iets verderop kwam hij tegen een gevel tot stilstand. De man zelf was niet aanwezig in de rechtbank. Het ongeval en het dronken sturen leverde hem een geldboete op van 1.840 euro op. Hij mag ook 22 dagen niet meer met zijn quad of enig ander voertuig rijden. (KBD)