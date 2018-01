Boeren willen blokkerende tractorsluis weg 02u35 0 Foto Frank Eeckhout Een ruime delegatie landbouwers is de tractorsluis liever kwijt dan rijk. Erpe-Mere Het plaatsen van tractorsluizen blijft in Erpe-Mere voor beroering zorgen. Na de eerdere heisa voor de sluis in de Groenweg in Mere eisen boeren nu dat de recent in de Veldstraat in Burst geplaatste sluis, verwijderd wordt. "Wij werden vooraf niet gecontacteerd en kunnen nu niet meer aan ons land", aldus de boeren.

Een vijftiental landbouwers en loonwerkers toonden gisteren aan een delegatie van het gemeentebestuur van Erpe-Mere dat ze met hun landbouwvoertuigen niet door de recent geplaatste tractorsluis in de Veldstraat tussen Burst en Ressegem kunnen. "De tractorsluis is te diep waardoor de een beestenremorque dreigt te kantelen als we schuin rijden", vertelt Arthur Remory uit Vlekkem. Kristof Van der Taelen uit Sint-Antelinks noemt de sluis 'te diep en te breed'.





Paul Van Der Taelen uit Sint-Antelinks is evenmin tevreden. "Ik ben 70 jaar en zie het niet zitten om meermaals per week te voet mijn voeder 200 meter verderop bij mijn beesten te sleuren. Straf dat ik dit na 55 jaar boeren moet meemaken", stelt die. Smalle tractors of speciale machines kunnen onmogelijk door de sluis en de weg in Ressegem is te smal.





Moeilijk compromis

Een problematiek die de gemeente ter harte neemt. "Herzele wou geen sluis de andere kant, maar ons bestuur vond het belangrijk wagens te weren die hier vaak met een hoge snelheid reden. Helaas is het een moeilijk compromis om die tegen te houden en boeren toch door te laten. We probeerden al 25 verschillende oplossingen, maar botsen steeds op problemen", reageert schepen Marleen Lambrecht (CD&V).





Dat de sluis ook automobilisten in problemen brengt is duidelijk. Eergisteren en gisteren raakten wagens vast die de verkeersborden niet opmerkten. "Vanmorgen trok ik een bestelwagen los met mijn tractor", vertelt Wim Impens uit Ressegem. Binnenkort wordt in Visser in Mere als alternatieve sluis een neerklapbaar paaltje geplaatst om wagens te weren. "Als dat daar werkt, kan dat systeem hier misschien een oplossing bieden", besluit Lambrecht. (FEL)