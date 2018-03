BNIsland Erpe-Mere voor netwerkende ondernemers 13 maart 2018

Onder leiding van chapter directeur Leen Blondeel van b-Home Interior Creations, secretaris/penningmeester Angélique Savat van Studio Dinn en lidmaatschapcoördinator Wisken Beeckman van WIScan is een nieuw BNI-netwerkgroep gestart voor de regio Erpe-Mere. "We richten ons op ondernemers die samen een kwalitatief netwerk van vakmensen willen vormen met als doel elkaars omzet te verhogen en ervaringen uit te wisselen door netwerken te delen", luidt het.





Wie meer wil weten over BNIsland kan terecht op de Facebookpagina 'BNIsland Erpe-Mere' en bij de leden.





(KMJ)