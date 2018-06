Bloemen voor gepensioneerden en voor laureaten van de arbeid 27 juni 2018

Omwille van hun pensionering werden gemeenteambtenaren Martine Clerick, Ingrid Lambrecht, Diane Meuleman, Werner De Mulder, Marcel Hoffelinck en Etienne Van den Berghe nog een keertje uitgenodigd op het gemeentelijk administratief centrum Steenberg in Erpe-Mere. Samen met Wim Appelmans en Chris Huion, beiden gehuldigd met een gouden ereteken als laureaat van de arbeid omwille van hun werk in de OCMW-sector, werden ze in de bloemetjes gezet.











(KMJ)