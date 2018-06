Bestuurster staat terecht voor ongeval onder invloed 12 juni 2018

02u36 0 Erpe-Mere Rien V.D.M. moest zich gisteren verantwoorden in de politierechtbank van Aalst voor een ongeval met gekwetsten in Erpe-Mere.

De vrouw verliet er een parkeerstrook toen het tot een aanrijding kwam met een ander voertuig. De andere bestuurster raakte hierbij gewond.





De vrouw bleek bovendien stevig onder invloed van alcohol te zijn. Bij de controle van de politie blies Rien V.D.M. maar liefst 3,31 promille. "Dit is bijna comateus", aldus politierechter Mireille Schreurs.





In behandeling

De vrouw beweerde dat ze na het ongeval nog een hele fles alcohol had genuttigd die in haar wagen lag, maar hier hechtte de politierechter geen geloof aan. "Mijn cliënte laat zich momenteel ook behandelen tegen het overmatige alcoholgebruik dat ze er vroeger op na hield. Ze is op de goede weg", liet haar advocate weten. De vrouw riskeert een fikse geldboete en een rijverbod.





Politierechter Mireille Schreurs wil zich nog over de zaak wenden en zal maandag uitspraak doen. (KBD)