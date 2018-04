Bestuurster krijgt boete van 4.200 euro 20 april 2018

W. L. (26) uit Erpe-Mere kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van maar liefst 4.200 euro opgelegd nadat ze zonder rijbewijs achter het stuur werd betrapt. Haar rijbewijs werd namelijk ingetrokken als gevolg van een eerdere overtreding. Haar voertuig bleek bovendien niet gekeurd. "Mijn dochtertje is 8 weken te vroeg geboren, waardoor ik plots de auto nodig had", probeerde de dame de feiten wat te verzachten. De politierechter was echter niet mild. Die legde haar naast de zware geldboete ook 3 maanden rijverbod op. Haar rijbewijs krijgt ze bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)