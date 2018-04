Bestuurders negeren enkele rijrichting 06 april 2018

Net als bij de werken aan de N9 in Oordegem negeren nu ook bestuurders de verbodsborden op de Oudenaardsesteenweg in Burst en de Provincieweg in Borsbeke. Omwille van werken is daar enkel verkeer richting Zottegem toegelaten, maar niet iedereen houdt zich daar aan. De zaakvoerder van Sha-na Cars filmde dinsdagavond een vrachtwagen die ongeneerd op het fietspad richting Burst reed. Niet alleen gevaarlijk, maar ook dom. Op de grens van Borsbeke en Burst staan namelijk politiecamera's die de overtreders zonder enige moeite registreren. (KMJ)