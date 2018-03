Bestuurder verblind door laagstaande zon 01 maart 2018

Een bestuurder uit Brakel knalde woensdagavond omstreeks 17.30 uur met zijn Ford-stationwagen op de vluchtheuvel in het midden van de bocht van de Oostdorpstraat en Schoolstraat in Mere. De man, die vanuit het gehucht Ede, bij Haaltert, richting Mere reed, merkte de vluchtheuvel niet op door de laagstaande en verblindende zon. De klap tegen de hoge vluchtheuvel was dan ook hard. De airbags werden geactiveerd, de voorruit vernield en de wagen liep flink wat schade op aan het motorcompartiment. De automobilist kwam er van af met wat blauwe plekken, maar door het ongeval belandde een grote hoeveelheid motorolie op de straat. Een ploeg van brandweerpost Aalst kwam de olie opruimen. (KMJ)