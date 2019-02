Bestuurder rijdt verkeersbord en gevel aan maar vlucht weg KOEN MOREAU

04 februari 2019

18u14 0 Erpe-Mere Op het kruispunt van de Gentsesteenweg met Allemansbos in Erpe miste een wagen vrijdagochtend de bocht. Zondagavond reed een bestuurder een omheining aan in de Stefaan Glorieuxstraat in Smetlede.

In Erpe raakte een voertuig vrijdagochtend een verkeersbord en een gevel tegenover het Chinees meeneemrestaurant. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf en wordt opgespoord. Zondagavond werd in de doodlopende Stefaan Glorieuxstraat in Smetlede een afsluiting aangereden. Ook hier vluchtte de verantwoordelijke weg zonder te stoppen. Wie op een van beide plaatsen iets zag, kan tijdens de kantooruren contact opnemen met de politie van 053/60.64.64.