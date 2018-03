Bestuurder met voorlopig rijbewijs geeft valse naam 28 maart 2018

Na een hit van de ANPR-camera's langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere onderschepte de politie van Erpe-Mere/Lede in de nacht van zaterdag op zondag een onverzekerd voertuig. De bestuurder, enkel in het bezit van een voorlopig rijbewijs, probeerde de agenten in de luren te leggen door een valse naam op te geven. Alsof dat niet genoeg was, legde hij nog een positieve ademtest af. Het voorlopig rijbewijs werd meteen ingehouden.





(KMJ)