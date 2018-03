Bestuurder maait betonnen afsluiting weg 19 maart 2018

02u30 0

In de Beekkantstraat in Mere is zaterdagochtend rond 4.30 uur een Opel Astra van de weg gegaan. De jonge bestuurder reed wellicht te snel waardoor hij ter hoogte aan de Bouwdrogerverhuur uit de bocht ging en over een afstand van enkele meters een betonnen afsluiting stuk reed. De man raakte op eigen kracht uit de wagen, maar kneusde wel enkele ribben. Na een (licht) positieve ademtest trok de bestuurder naar het ziekenhuis. De wagen, die door de klap dwars over de baan kwam te staan, liep onherstelbare schade op en moest getakeld worden. De brandweer ruimde nadien weggelekte olie op. Door het ongeval was de Beekkantstraat een hele poos versperd. (KMJ)