Bestuurder had beter de trein genomen: rijbewijs ingetrokken aan treinhalte KOEN MOREAU

06 februari 2019

17u19 0 Erpe-Mere In de Loskadestraat aan de treinhalte van Erpe-Mere betrapte de lokale politie dinsdagavond omstreeks 19.15 uur een bestuurder die een glas te veel op had.

Een eerste ademtest was meteen overduidelijk positief. De automobilist besefte hoe laat het was en weigerde de tweede test. Zijn rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingehouden. Later moet hij zich verantwoorden voor de politierechter.