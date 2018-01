Bestuurder achtervolgt aanrijder 02u45 2

Een bestuurder die zondagavond bij het kruisen van een andere wagen in de Kattelinnestraat aangereden werd, achtervolgde zelf de andere bestuurder. Die was wel even gestopt, maar vervolgde nadien gewoon zijn weg tot bij hem thuis. De politie kwam een proces verbaal opmaken over de aanrijding en het vluchtmisdrijf. (FEL)