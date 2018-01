Bestelwagen in beslag genomen 02u36 0

Na een hit van de camera's voor automatische nummerplaat herkenning (ANPR) werd zondagmiddag een bestelwagen door de politie gestopt op de Oudenaardsesteenweg in Burst. De bestuurder bleek niet in het bezit van een rijbewijs, de wagen was niet verzekerd en niet gekeurd. De bestelwagen werd dan ook in beslag genomen en getakeld. (FEL)