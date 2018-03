Belgian Building Award voor BSBO De Brug 03 maart 2018

Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Brug uit Erpe is in de prijzen gevallen bij de Belgian Building Award ter gelegenheid van Batibouw.





Architectenbureau Bart Dehaene slaagde erin om de kunstintegratie uit te voeren door een oud schoolpaviljoen te behouden te midden van het nieuwbouwproject.





Kunstenaar Ante Timmermans besloot die ruimte niet te gebruiken, maar vrij te houden van de nieuwe logica om zo een mythische ruimte en ode aan de verbeelding te creëren. Die invulling resulteerde in een architectuuraward in de nieuwe categorie Art Integration. (KMJ)