Belfius groepeert bankkantoren Vijfhuizen en Burst in gloednieuw complex KOEN MOREAU

23 november 2018

18u29 0 Erpe-Mere De bankkantoren van Belfius aan de Vijfhuizen in Erpe en langs de Oudenaardsesteenweg in Burst zijn sinds vrijdag 23 november vervangen door een gloednieuw gebouw tegenover de Aldi langs de Oudenaardsesteenweg.

“Netjes in het midden en noodzakelijk doordat het kantoor aan de Vijfhuizen niet meer kon opgeknapt worden”, luidt het. Het nieuwe energiezuinige agentschap telt negen adviesruimtes en wordt zo het grootste bankkantoor in de gemeente. “Naast het vertrouwde personeel van beide kantoren zal men hier voortaan ook steeds onze ‘business banker’ en ‘private banker’ vinden.” De verhuis heeft geen gevolgen voor het personeelsbestand. “Voor de regio Erpe-Mere, Haaltert, Herzele, Sint-Lievens-Houtem zoeken we wegens nakende pensioneringen net extra beleggings- en/of verzekeringsspecialisten.” De openingsuren van het nieuwe kantoor verruimen wel. “Voortaan zijn we van maandag tot en met zaterdag geopend in de voormiddag. Op maandag- en vrijdagnamiddag is het agentschap open van 14 tot 17 uur en op dinsdag van 14 tot 19 uur. Op andere momenten werken we op afspraak.” Door de samenvoeging en verhuis dreigen deelgemeenten Erpe en Burst wel stilaan zonder bank(automaten) te vallen.