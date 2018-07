Beklijvend Kunstwerk met 100 lege reiskoffers Koen Moreau

18 juli 2018

10u03 0 Erpe-Mere De uit Mere afkomstige kunstenaar Willy Baeyens heeft momenteel een indrukwekkend en vooral beklijvende installatie van honderd lege koffers staan in de kapel Ster der Zee in Koksijde.

Baeyens vond inspiratie voor dit werk na een bezoek aan Kazerne Dossin in Mechelen van waaruit tijdens WOII de deportatie van 26.000 joden en zigeuners gebeurde naar Auschwitz-Birkenau. Om dat beeld tot leven te brengen, plaatste de kunstenaar in elke koffer de foto van een gedeporteerd kind. De tentoonstelling ‘Lef luggage’ of ‘Achtergelaten bagage’ is nog tot 19 augustus van dinsdag tot zondag tussen 14 en 18 uur te zien in Kapel Ster der Zee, Koninklijke Baan 266 in Koksijde.