Bejaarde vrouw aangereden tijdens oversteken 24 januari 2018

02u36 0

Verblind door de zon reed de bestuurder van een jeep dinsdagochtend omstreeks 11 uur een vrouw aan die de Leedsesteenweg in Erpe over stak. De bejaarde vrouw ging de weg over ter hoogte van de Groenstraat. Wellicht schatte ze de snelheid van de jeep die richting Vijfhuizen reed verkeerd in. De bestuurder van de jeep merkte de vrouw door de laagstaande zon daarenboven te laat op waardoor het tot een aanrijding kwam. Voorbijgangers bekommerden zich over de vrouw die even later naar het ziekenhuis werd gevoerd. Door het ongeval was één rijstrook een tijdlang versperd. Vrijwilligers van brandweerpost Lede regelden het verkeer waardoor de hinder beperkt bleef. (KMJ)