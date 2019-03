Bedenk naam voor nieuw cultuurhuis… en win voor 500 euro toegangstickets KOEN MOREAU

27 maart 2019

18u25 0 Erpe-Mere Creatieve cultuurliefhebbers die een mooie klinkende naam bedenken voor het nieuwe cultuurhuis van Erpe-Mere kunnen de eerste jaren gratis alle voorstellingen en evenementen bijwonen.

De bouw van het nieuwe cultuurhuis aan de toegang van het gemeentelijk domein Steenberg vlot goed. “De opening is voorzien in het voorjaar van 2020 en tegen dan zouden we graag uitpakken met een ronkende naam”, geeft cultuurschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) mee. Die naam wil het gemeentebestuur niet zelf kiezen. “We zijn ervan overtuigd dat een wedstrijd zal helpen om heel wat mooie en passende namen te vinden”, aldus de man. Daarom kunnen inwoners van Erpe-Mere die dat willen nog tot 20 mei maximum drie namen indienen.

“Nadien zal een jury met vijf mensen uit de cultuursector, twee mensen van het gemeentebestuur, de nieuwe verantwoordelijke van het cultuurhuis en onze communciatieambtenaar de beste naam kiezen.” De bedenker(s) van de winnende naam worden vervolgens overladen met toegangstickets voor het nieuwe cultuurhuis. “We voorzien een bedrag van 500 euro dat indien nodig kan verdeeld worden over meerdere identieke inzendingen.” Alle info en voorstellen indienen via www.erpe-mere.be.