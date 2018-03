Basketpaaskamp in Sint-Bavosporthal 10 maart 2018

De organisatie S4Y, Sparq for Youth, houdt een tweedaagse basketstage voor U12 tot U18-spelers op dinsdag 3 en woensdag 4 april van 9 tot 16 uur in de Sint-Bavosporthal in Mere. Gastcoach is Cap Gistel. Deelnemers betalen 80 euro. Info :www.sparq4youth.be.





(KMJ)