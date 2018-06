Barbecue aan de molen 06 juni 2018

Om vaders (en ook moeders) te ontzien op vaderdag komende zondag 10 juni, organiseert Mag'et ewa Miejer zen een barbecue. De slagzin "mag'et isj barbecue aan de meul'n zen?" maakt meteen duidelijk dat die plaats vindt in de schaduw van de Kruiskoutermolen. Om 11 uur wordt gestart met aperitief, van 12 tot 14 uur is er barbecue door KWB Mere en om 13 uur treedt Tavern On The Green op. Kaarten kosten 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. Bestellen bij Computers De Zonnebloem, 't Hof Schuurke of online via www.magetewamiejerzen.be. (KMJ)