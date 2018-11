Bakkerij De Keyser opent vestiging langs Dorent KOEN MOREAU

28 november 2018

18u17 0 Erpe-Mere Sinds woensdag heeft Burst er een bakker bij. De oude bakkerij Van Steenberghe langs Dorent werd overgenomen door de De Keyser. Die heeft er naast Erondegem, Mere, Lede en Kerksken nu een vijfde locatie bij.

Achter de toonbank in Burst staat Marissa De Bie uit Zottegem. Zij heeft er een opleiding hotelschool opzitten en was eerder aan de slag in een slagerij in Brakel. “Mijn man is bakker bij De Keyser en daar zocht men iemand om de leegstaande bakkerij hier over te nemen. Ik twijfelde dan ook niet om mijn droom waar te maken”, vertelt die. De eerste dag kreeg de bakkerij al meteen heel wat mensen over de vloer. De strategische ligging vlakbij het station van Burst is dan ook een grote troef.

De bakkerij is op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 7 tot 18 uur. Op zon- en feestdagen kan je er terecht van 7 tot 13 uur. Wie de eerste dagen de bakkerij bezoekt, ontvangt een smakelijke attentie.