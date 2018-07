Bakkerij Corthals stopt na 4 generaties WIJK HONEGEM NEEMT AFSCHEID VAN HAAR BROODLEVERANCIER KOEN MOREAU EN RUTGER LIEVENS

09 juli 2018

02u42 0 Erpe-Mere De vaste klanten van bakkerij Corthals in de Kattelinnestraat in Erpe hebben het voorbije weekend met tranen in de ogen afscheid genomen van Luc (60) en Marleen (57). "Zij waren 'warme' bakkers in alle betekenissen van het woord", vertelt Marijke Eeckhout die samen met de buren het koppel niet zonder lege handen liet gaan.

Nadat de wijk Honegem in 2012 afscheid nam van café De Rode Lantaarn, beter gekend als 'bij Suzanne', verdwijnt nu met bakkerij Corthals het allerlaatste bindmiddel van de buurt. "Mijn leven lang ben ik hier klant geweest", vertelt de 82-jarige Willy Duquet. De bakkerij staat dan ook al sinds mensenheugenis vlak bij de spooroverweg in de Kattelinnestraat. "Mijn overovergrootvader August Corthals begon hier eind 19de eeuw. Kort na WOI namen mijn grootvader Gustaaf en grootnonkel Isidoor de bakkerij over. Zij leverden het brood met paard en kar aan huis", vertelt bakker Luc. Die nam de bakkerij in 1988 over van zijn vader Albert die in 1967 pistolets en sandwiches in de wijk Honegem introduceerde. "Ter gelegenheid van de kermis was het vroeger ook de gewoonte om onze eigen vlaaien in de oven van de bakkerij te schuiven", vertelt Eliane De Kegel uit de dichtbijgelegen Honegemstraat. Ook voor Ludwig Bracke wordt het wennen. "Om zeker mijn brood te hebben kwam ik hier steeds vooraf bestellen en betalen. Geen idee waar ik nu heen moet." Die vragen stellen Luc en Marleen zich zelf ook. "Dat wordt moeilijk. Voorlopig is onze diepvries nog gevuld met broden, maar die zal ook wel eens leeg raken", lachen ze.





Kermis

Dat de bakkersfamilie graag gezien was, bleek overduidelijk. Buren kwamen massaal bloemen, planten, wijn en andere geschenken afgeven. "In een mum van tijd haalden we hier 500 euro op in de straat en bij het overhandigen waren er geregeld traantjes", vertelt initiatiefneemster Marijke Eeckhout en overbuur Veerle Heestermans. Afscheid nemen van de buurt doen Luc en Marleen niet. "We zagen hier generaties opgroeien, wonen achter de hoek en zullen de mensen zeker nog blijven zien. Ter gelegenheid van de kermis op 19 augustus zullen we overigens nog iets terug doen", luidt het duidelijk. Of er een nieuwe bakkerij komt in de wijk Honegem, is niet zeker.





Gebouwen te koop

"Wegens gezondheidsproblemen verkopen we de gebouwen van onze bakkerij en het naastgelegen ouderlijk huis aan wie interesse heeft. Indien dat een bakker is, zou dat mooi zijn en misschien treedt onze kleinzoon Julian (11) later wel in onze voetsporen", luidt het. Onmogelijk lijkt dat niet. "Onze oudste zoon Dave werkt als bakker in Hofstade. Het zit dus nog steeds in de genen", besluiten Luc en Marleen.