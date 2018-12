Bakker merkt nachtelijke brand op: zomerwoning gaat in vlammen op KOEN MOREAU

14 december 2018

08u23 8 Erpe-Mere In de Bosstraat in Mere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zomerhuis vlakbij de hoge schoorsteen van de De Graevesmolen volledig uitgebrand. Het vuur werd omstreeks 2.30 uur opgemerkt vanuit bakkerij François.

De bakker alarmeerde de brandweer waarna de pompiers vertrekkend van bij de bakkerij de Bosstraat afgingen om de precieze locatie te vinden. Tussen de huizen werd al snel vuur opgemerkt aan het zomerhuis achter de woning van van Roger Boxstael en Magda Vanlede. Extra brandweerwagens werden opgeroepen waarna brandweermannen uit Aalst en Lede – door de vorst in moeilijke omstandigheden - het vuur doofden. Omdat het bluswater meteen ijs vormde op de straat werden ook de gemeentelijke strooidiensten opgevorderd. Niemand raakte gewond, maar het interieur van het buitenverblijf ging wel volledig in vlammen op. De oorzaak van de brand, die wellicht ontstond aan de eiken keuken van het gebouw, is onduidelijk.