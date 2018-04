Avontuurlijk paaskamp voor tieners bij The Outsider 10 april 2018

Een 20-tal tieners trok deze vakantie met de sportdienst vier dagen per bus van het domein Steenberg naar The Outsider in Oudenaarde. Daar beleefden ze een dol avonturenkamp met een enorme diversiteit aan activiteiten waaronder arrowtech, een klim- en klauterparcours, een blotevoetenpad, boomslingeren, speleologie, stand-uppaddling, een moerasparcours, muurklimmen, natte teambuilding, death ride en waterskiën op een wakeboard. Enkel de zon bleef afwezig, maar gelukkig waren er genoeg ingrediënten voor een week dolle pret. De interesse voor een volgend avonturenkamp bij The Outsider in Oudenaarde is dan ook enorm. Individuele bezoek aan de park zijn overigens ook mogelijk tijdens het weekend. Meer info: www.theoutsider.be.





(KMJ)