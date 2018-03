Avondlijke asfaltwerken in centrumstraten 20 maart 2018

Om de hinder tot een minimum te beperken worden vandaag en morgenavond herstelwerken uitgevoerd aan het asfalt in de Rooseveltlaan in Erpe, alsook in de Steenstraat en Kerkhofstraat in Mere. Een mobiele werf zal in deze straten aan de slag zijn tussen 19 en 23 uur. (KMJ)