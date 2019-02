Autohandelaar verkoopt luxewagens van klanten en vlucht met opbrengst naar buitenland: rechter vraagt 18 maanden cel Nele Dooms

08 februari 2019

14u01 0 Erpe-Mere Bart V.C., de corrupte autohandelaar uit Erpe die stiekem de luxewagens van zijn klanten verkocht en met de opbrengst naar het buitenland vluchtte, riskeert 18 maanden cel. Zijn proces vond vrijdag plaats voor de Dendermondse rechtbank, maar zelf was de man niet aanwezig. Hij liet in het voorjaar van 2013 tal van gedupeerden met een financiële kater achter omdat hun dure auto’s plots verdwenen.

Jarenlang stond de parking aan de Oudenaardsesteenweg in Erpe altijd vol met tientallen peperdure luxewagens, zoals Audi, BMW, Mercedes en Jaguar. In het voorjaar van 2013 was die parking plots helemaal leeg. Al de wagens bleken stiekem verkocht aan buitenlandse autohandelaars. Het waren allemaal wagens van klanten van Bart V.C.’s bedrijf BVC Projects, die hij op hun vraag te koop aanbood. V.C verkocht de wagens ook, maar hield de centen wel voor zichzelf. Ook wagens die voor herstellingen op de parking stonden, verkocht hij door om vervolgens het geld in eigen zak te steken. De oplichter slaagde er zelfs in om diverse wagens twee keer te verkopen. Zo zagen slachtoffers hun gekochte wagen na betaling ineens doorverkocht aan nog iemand anders.

Thailand

V.C. verrijkte zich zo met tienduizenden euro’s. Hij bleek uiteindelijk met de noorderzon verdwenen, zijn slachtoffers met een gigantische financiële kater achterlatend. Het parket van Dendermonde startte in april 2013 een onderzoek naar misbruik van vertrouwen. Tal van gedupeerden meldden zich. Maandenlang bleek V.C. compleet onvindbaar en bleef de zoekactie van het parket zonder resultaat. Uiteindelijk bleek de man in Thailand te zitten. Hij werd er gevonden omdat hij ook daar het oplichten niet kon laten.

Een Gentenaar, die in Thailand boottrips voor toeristen organiseert, trok in december 2013 aan de alarmbel. “Door mijn handtekening te vervalsen op een namaakdocument, heeft V.C. zich één van mijn twee boten toegeëigend”, klonk het. “Nu zie ik hier mijn eigen boot elke dag verhuurd worden, wetende dat de opbrengst bij V.C. terechtkomt. Door te Googelen ontdekte ik tal van artikels over de man en ontmaskerde ik zo de oplichter.”

Internationaal aanhoudingsbevel

Kort na de aangifte werd V.C. door de Thaise politie ingerekend en, dankzij een internationaal aanhoudingsbevel, op het vliegtuig naar België gezet. Hij zat een tijdlang in voorhechtenis in de gevangenis van Dendermonde, maar werd later vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Dat vond vrijdag plaats. V.C. zelf was niet aanwezig tijdens de zitting. Hij zit alweer in Thailand en liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Die vroeg de vrijspraak voor zijn cliënt.

V.C. is niet de grote oplichter zoals hij geschetst wordt. Er staan hier maar vijf burgerlijke partijen. Dat is toch niet zo omvangrijk? Advocaat van Bart V.C.

“V.C. is niet de grote oplichter zoals hij hier geschetst wordt”, klonk het. “Er staan hier maar vijf burgerlijke partijen. Dat is toch niet zo omvangrijk? Dat V.C. hier vandaag niet is, heeft alles te maken met investeringen waarvoor hij in Thailand verblijft. Twintig jaar lang heeft hij een autohandel gehad met grote omzetten. Dat draaide goed. Door een samenloop van omstandigheden is er iets mis gegaan, maar bedrieglijk opzet was er niet.”

De Dendermondse rechter merkte wel fijntjes op dat de BBI wel anders dacht over die zogenaamd ‘goed draaiende autohandel’. V.C. is ook geen onbekende voor het gerecht. “Hij is gewoon een oplichter eersteklas, die met de meest fantastische verhalen mensen misleidt”, zei openbaar aanklager Ilse Debbaudt. “Ik vorder 18 maanden gevangenisstraf.”

De rechter velt vonnis op 8 maart.