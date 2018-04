Asem speelt toneel in café 't Hoefijzer 21 april 2018

02u55 0

De voorjaarsproductie van theatergezelschap Asem wordt sinds gisteren, vrijdag 20 april, op een alternatieve locatie gespeeld. Acteurs Els Vandenstorme, Lieve Van den Brept, Eddy Veeckman en muzikanten Arnold en Maarten De Schepper ruilen hun vertrouwde Patronaat van Mere in voor café 't Hoefijzer in Aaigem. Die locatie past perfect voor het stuk 'Crème au beurre' in een regie van Els Borms dat zich afspeelt in een danscafé. Drie voorstellingen zijn al uitverkocht. Snelle beslissers kunnen voor 8 euro wel nog kaarten bestellen via 0472/06.08.10 voor zondagavond 22 april om 19 uur en zaterdagavond 5 mei om 20 uur. (KMJ)