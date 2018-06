Arbeidsongeval middenin bouwwoede SPIJTIGE START VOOR GROOTS PROJECT AAN DOMEIN STEENBERG KOEN MOREAU

05 juni 2018

02u38 0 Erpe-Mere Een gewonde arbeider werd maandagochtend rond 11 uur met behulp van de brandweer en een torenkraan geëvacueerd uit de bouwput voor het cultureel centrum van Erpe-Mere. Een spijtige start voor het grootse project aan de inrit van het domein Steenberg.

De bouwwoede op het gemeentelijk domein Steenberg in Erpe-Mere bereikt - in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober - stilaan haar hoogtepunt. De bouw van nieuwe kleedkamers aan het kunstgrasveld voor voetballers en het daarboven gelegen lokaal voor scouts Kievit zit op kruissnelheid, de oeververstevigingswerken aan de visvijver met pontons zijn bijna voltoooid en de bouwwerken voor een ambitieus cultureel centrum aan de inrit van het gemeentelijk domein zijn officieel gestart. De bouwput zit intussen op een voldoende grote diepte waardoor de funderingswerken maandag van start gingen.





Helaas gebeurde daarbij meteen een ongeval. Een betonnen steunpilaar brak af en belandde op het linkerbeen van een arbeider. De brandweer bevrijdde de man. Die liep door het ongeval, te wijten aan een menselijke fout, een open wonde en beenbreuk op. Veiligheidshalve werd de bouwvakker met de hulp van de brandweer en een torenkraan uit de bouwput gehesen. Een spijtige start voor een groots project waarvoor vrijdagavond nog de eerste officiële spadesteek werd gegeven. Het cultuurhuis wordt een paradepaardje voor Erpe-Mere. Deze aanvulling op de ontmoetingscentra in de verschillende deelgemeente wil Erpe-Mere zich nog meer cultureel op de kaart zetten. Met plaats voor 350 zitjes, een foyer, lokalen voor de cultuurdienst en klaslokalen voor de Academie voor Muziek en Woord zal het nieuwe cultuurcentrum - een naam is nog niet gekozen - hier zeker aan voldoen. Toch blijft de ambitie eerder bescheiden.





Niet naar Lede

"Het is niet de bedoeling om een programma zoals De Steenoven in Herzele of De Werf in Aalst op poten te zetten. In navolging van onze buren van Lede willen we vooral betere infrastructuur bieden aan onze talrijke scholen en lokale initiatieven. Op die manier willen we ervoor zorgen dat onze verenigingen niet langer moeten uitwijken naar de Leedse Volkskring of andere locaties wanneer ze zelf eens iets groter organiseren", aldus cultuurschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V).





Uitdaging wordt om alles op het reeds vrij zwaar verzadigde domein Steenberg verkeerstechnisch georganiseerd te krijgen en bezoekende wagens een parkeerplaats te bieden. Daarvoor wordt gedacht aan een extra parking achter Natuursteen Moens. Een extra in- of uitrit, al dan niet langs de Seskenskouter, wordt eveneens onderzocht.





Voor de bouw van het cultuurhuis voorziet Erpe-Mere zeven miljoen euro. Bedoeling is het gebouw eind 2019 in gebruik te nemen.