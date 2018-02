Arbeiders gewond door ontplofte gasteller 07 februari 2018

02u59 0

In de nieuwe wijk langs de Ninovestraat in Burst raakten dinsdagvoormiddag twee arbeiders gewond nadat het fout liep bij het controleren van de gasleidingen. Voor die controle werden de met lucht gevulde leidingen met een compresseur onder druk gebracht. Om onduidelijke redenen ging het daarbij fout en ontplofte de gasteller. Die werd in het gezicht van een installateur geslingerd en een andere arbeider die in de buurt stond raakte eveneens gewond. Zij werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. Politie en brandweer kwamen eveneens en in groten getale ter plaatse omdat gevreesd werd voor een gaslek of -ontploffing. Toen dat niet het geval bleek, verdwenen de toegesnelde wagens van brandweerposten Aalst en Herzele al snel terug uit het straatbeeld. (KMJ)