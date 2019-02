Anne en Jo moeten lokale N-VA afdeling weer op de sporen krijgen KOEN MOREAU

08 februari 2019

16u38 0 Erpe-Mere N-VA Erpe-Mere heeft vervangers aangeduid voor uittredend voorzitter en oud-schepen William De Windt.

Die belandde in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen met zijn partij in woelig water en zag uiteindelijk heel wat (bestuurs)leden vertrekken naar het nieuwe politieke project STERK!. Het bestuur stelde nu als opvolger zelfstandig binnenhuisarchitecte en docente Anne Segers (39) uit Aaigem als voorzitter aan. Uittredend penningmeester Jo Brondeel uit Erondegem is ondervoorzitter. “We rekenen op deze mix van jong enthousiasme, rustige ervaring, sociaal engagement en dynamisch ondernemerschap om onze afdeling de komende drie jaar te leiden”, luidt het in een mededeling. Het bestuur wordt verder nog versterkt met nieuwkomers als Béni Pollet, Johan Cosyns, Verhulst Jan en Laura Striegel.