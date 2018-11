Ann (43) maakt van veilingzaal luxueuze Wellness Otentik: ideaal om te onthaasten KOEN MOREAU

28 november 2018

18u39 0 Erpe-Mere Luxueus genieten kan voortaan bij Otentik langs de Gentsesteenweg in Erondegem. Ann Lievens (43) uit Aalst startte daar in de voormalige veilingzaal/verkoopzaal VDM uitgebaat door haar vader een eigen avontuur.

“Ik heb jaren de publiciteit verzorgd voor Goeiedag Aalst, maar had zin in een nieuwe uitdaging.” Daartoe werd de veilingzaal naast krantenzaak Joan grondig verbouwd tot een luxueus verwenparadijs. “In alle comfort wil ik hier mensen laten onthaasten en tot rust komen. Ideaal voor ‘quality time’ als koppel of met vrienden. Behalve bij het onthaal of vertrek zal je niemand zien.” Wie een sessie van 3 uur boekt, betaalt 125 euro per persoon.

“Voor dat bedrag ben je hier helemaal alleen, wordt je niet gestoord en krijg je water, koffie, thee, vers fruit en ontbijt of tapas. Binnen kan je volledig alleen gebruik maken van het binnenzwembad met een temperatuur van 30°C, belevingsdouche, stoombad, Finse sauna, infraroodstralers en rustruimte.” Buiten is er eveneens een rustruime, jacuzzi en douche. “Vanaf de derde persoon betaal je slechts 75 euro extra. Kinderen tussen 3 en 12 kunnen mee genieten voor 25 euro. In onze prijs is bovendien alles inbegrepen. Geen supplementen dus voor badlinnen of teenslippers hier.”

Meer info: www.otentik-wellness.be.