Andries en Ruth pakken in vernieuwde slagerij uit met Aaigemse bierkaas en vegetarische alternatieven KOEN MOREAU

09 april 2019

17u15 0 Erpe-Mere Liefhebbers van Aaigem, bier en kaas moeten vanaf deze week bij slagerij Andries en Ruth op Aaigemdorp vlakbij de rotonde zijn. “Omdat Aaigem leeft en we het idee van het Aaigems bier van Paul De Vuyst geweldig vonden, besloten we er een extra culinaire toets aan toe te voegen.”

Daardoor is sinds deze week de enige echte Aaigemse bierkaas te koop. “Gemaakt bij kaasgroothandel De Primeur in Wichelen met én als perfecte aanvulling bij het Aaigems Blond biertje”, vertellen Ruth Potvin en Andries Rottiers van slagerij Andries en Ruth. Het resultaat is een zachte kaas die toch aangenaam ruikt en smaakt naar Aaigems Blond. “En dat was de bedoeling.” Op het etiket van de hand van Aaigemnaar Fabian De Lathauwer prijkt de kerktoren van de Aaigemse Sint-Niklaaskerk. “En de kaas vliegt over de toonbank.”

De lancering gebeurde deze week samen met de heropening van de totaal vernieuwde winkel. “Dankzij een verlofperiode van drie weken en twee weken slagerij op onze parking hebben we de slagerij die we in 2011 overnamen verdubbeld van oppervlakte.” Het resultaat is een aangename ruimte met tal van nieuwigheden. “Zelf ben ik verzot van kaas. Daardoor is er voortaan naast onze Aaigemse bierkaas ook een ruim assortiment aan kazen en tapa’s”, vertelt Ruth.

Ook vegetariërs en flexitariërs komen voortaan aan hun trekken in Aaigem. “Omdat er meer en meer vraag is naar alternatieve producten voor een deel van het gezin, bieden we nu ook een vegetarisch assortiment aan”, vult Andries aan Daardoor kan je bij de slager onder andere terecht voor soyabrochettes, brocolismisoburger , pompoenlinzenburger, linzensla, vegetarisch kippenwit met eieren en groentenlasagne en –quiche. Nieuwigheden staan eveneens op het programma. Zo wordt al gedacht aan een speciale cordon bleu met de nieuwe Aaigemse bierkaas.