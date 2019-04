Als de nood het hoogst is... Ideale Wereld op zoek naar plasplaatsen voor renners Ronde van Vlaanderen KOEN MOREAU

03 april 2019

18u16 0 Erpe-Mere Luk Haekens van het Canvas-programma De Ideale Wereld ging deze week in Erpe en Aaigem op zoek naar plasplaatsen voor de renners die zondag langskomen met de Ronde van Vlaanderen.

Als ‘vertegenwoordiger’ van Flanders Classics ging de man aanbellen met de vraag om het kleinste kamertjes ter beschikking te stellen. Heel wat inwoners lieten zich in het ootje nemen. Zij gingen vlot mee in het verhaal, oefenden met een spandoek om de renners duidelijk te maken dat hun infrastructuur ter beschikking was, namen verschillende rollen toiletpapier per team in ontvangst en op een plaats was men zelf akkoord tijdelijk laminaat te leggen zodat de renners van Quick Step zich helemaal thuis konden voelen om hun gevoeg te doen.