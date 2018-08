Alpaca's op stap met Temptation Pommeline KOEN MOREAU

27 augustus 2018

08u54 1 Erpe-Mere Op het fietspad naast het scholierentreintje in Bambrugge kon je zondag opvallende wandelaars aantreffen.

Zoals geregeld waren de alpaca's, dat is een kleine soort lama, van Kris De Groot er op stap. Dit keer gebeurde dat in gezelschap van Pommeline van Temptation Island en haar vriend Fabrizio. "Leuke wandeling met leuke mensen", luidde het nadien op de facebookpagina Alpaca Bambrugge. Daar, alsook via 0484/02.03.45, vind je meer info om zelf met de dieren te wandelen.