Allereerste winterjaarmarkt en nieuwjaarsreceptie op 6 januari KOEN MOREAU

21 november 2018

18u28 0 Erpe-Mere De gemeente Erpe-Mere pakt op zondag 6 januari met een nieuw initiatief uit. Voor het eerst worden de inwoners uitgenodigd voor een nieuwjaarsdrink.

Die heeft in de vorm van een winterjaarmarkt plaats naast de sporthal op het gemeentelijk domein Steenberg van 11 tot 13 uur. Verenigingen kunnen door mee te werken hun clubkas spijzen. Geïnteresseerde verenigingen kunnen dat laten weten aan de dienst vrije tijd via 053/60.34.25 of jasmina.buydens@erpe-mere.be.