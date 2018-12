Albanese inbrekersbende opgerold dankzij alerte buurvrouw KOEN MOREAU

06 december 2018

17u15 16 Erpe-Mere Actief speurwerk van de lokale recherche van de politiezone Erpe-Mere/Lede heeft deze week geleid tot het oprollen van een inbrekersbende. De doorbraak in het onderzoek kwam er dankzij een buurvrouw die de daders en hun voertuig kon omschrijven.

Drie mannen met een Peugeot die op zaterdagavond 24 november de vlucht namen toen bij een inbraak langs de Hoogstraat in Erondegem het alarm in werking trad, werden deze week gearresteerd. Speurders konden de mannen identificeren dankzij de omschrijving die een buurvrouw kon geven. “De verdachten zijn drie mannen van respectievelijk 20, 21 en 23 jaar van Albanese nationaliteit”, zegt Frank Van De Sijpe van het parket Oost-Vlaanderen.

Het trio kon ook gelinkt worden aan een inbraak op dezelfde avond in buurgemeente Haaltert. Tevens zijn er aanwijzigingen dat de bende verantwoordelijk is voor nog meer inbraken in de regio. “De drie verdachten werden op bevel van de onderzoeksrechter aangehouden wegens poging diefstal, diefstal en het deel uitmaken van een vereniging van misdadigers. De raadkamer van Dendermonde beslist op vrijdag 7 december over hun verdere aanhouding.”