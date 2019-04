Afval langs straten blijft gigantisch probleem: 2,5 ton afval opgeruimd tijdens lenteschoonmaak KOEN MOREAU

01 april 2019

06u06 5 Erpe-Mere In Erpe-Mere werden massaal verenigingen en vrijwilligers gemotiveerd om een handje toe te steken bij de grote lenteschoonmaak tijdens de maand maart.

“Liefst 450 zwerfvuilrapers waren van de partij. Onder hen een enorme delegatie van een 80-tal voetballertjes van SK Aaigem”, vertelt milieuschepen Reinold De Vuyst (N-VA). Dat de lenteschoonmaak broodnodig was, bleek duidelijk toen al het verzamelde afval samengebracht werd. “Over een afstand van 120 kilometer, verdeeld over 27 routes, werd door 17 verenigingen ongeveer 1.700 kilogram vuil verzameld.”

Dat is liefst 500 kilogram of een halve ton meer dan vorig jaar. Naast de verenigingen was ook de Wase Werkplaats de jongste dagen op pad. “Zij haalden over een traject van een 90-tal kilometer nog eens 800 kilogram extra afval op.” In totaal werd dus 2,5 ton afval verzameld. Een mentaliteitswijziging dringt zich op.