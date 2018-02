Achtervolgde bestuurder was onder invloed 13 februari 2018

03u05 0

Paniek voor de politiecontrole was de enige reden waarom een bestuurder vrijdagmiddag ter hoogte van Steenberg in Erpe-Mere wegvluchtte van de politie. De man kon uiteindelijk worden opgepakt nadat hij, over een afstand van 12 kilometer achternagezeten door politieploegen van Erpe-Mere/Lede, Zottegem/Sint-Lievens-Houtem/Herzele en Denderleeuw/





Haaltert, tegen een geparkeerde wagen botste ter hoogte van de Colruyt in Haaltert. De man bleek onder invloed van drugs en op pad met een niet-ingeschreven en niet-verzekerd voertuig. Aangezien er geen enkele link is met de onderzoeken naar inbrekersbende waarop de politie van Erpe-Mere/Lede heel zwaar inzet, zal hij zich later moeten verantwoorden voor de politierechter. (KMJ)