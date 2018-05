Achtergebleven nummerplaat verraadt pleger vluchtmisdrijf 24 mei 2018

02u53 0

F. D.W. (57) uit Erpe-Mere kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 1.000 euro en 38 dagen rijverbod opgelegd na een ongeval met vluchtmisdrijf in Sint-Lievens-Houtem. De man reed er in het midden van de nacht een muurtje in de voortuin van een woning aan, maar besloot toch verder naar huis te rijden. De eigenaars van de woning vonden 's morgens niet enkel brokstukken van de wagen in hun voortuin, maar ook de nummerplaat. "Ik ben dom geweest", vertelde de man in de rechtbank. "Ik had mijn gegevens moeten achterlaten in plaats van zomaar door te rijden. Ik was onder de indruk van wat er was gebeurd. De volgende ochtend heb ik wel contact genomen met de eigenaars, maar die hadden intussen al de politie gecontacteerd." (TVR)