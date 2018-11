Aankoop appartement wordt nachtmerrie voor gepensioneerd koppel Frank Eeckhout

17u21 1 Erpe-Mere Voor Eddy Vaeyens (66) en Anita De Boom (66) draait de aankoop van een nieuwbouw appartement stilaan uit op een nachtmerrie. “We verkochten ons huis en betaalden 220.000 euro voor het appartement. Bijna twee jaar later verblijf ik samen met mijn zieke man noodgedwongen in een caravan omdat het appartement maar niet afgewerkt geraakt. We hebben nu een advocaat in de arm genomen om een ingebrekestelling op te maken", zegt Anita.

Een rustige oude dag in het dorpscentrum van Mere. Dat hadden Eddy en Anita voor ogen toen ze in februari van vorig jaar in zee gingen met de firma T-Palm. “Een appartement in residentie Regenboog in de Bergstraat in Mere zagen we wel zitten. Toch duurde het nog tot december 2017 voor de compromis getekend werd bij de notaris. Om het appartement te betalen, hadden we ons huis verkocht. De winter van 2017 brachten we door op een huurappartement aan de kust. Op 1 maart 2018 zou onze nieuwe woonst toch klaar zijn", vertelt Anita.

Maart werd echter mei maar ook dan was het appartement nog steeds niet afgewerkt. “We moesten wachten tot het bouwverlof. Ondertussen hadden we ons verblijf aan de kust ingeruild voor onze stacaravan aan de Gavers in Geraardsbergen. In oktober mochten we eindelijk de verhuisfirma bestellen. Helaas, opnieuw kregen we te horen dat er problemen waren opgedoken", gaat Anita verder.

Het koppel is de wanhoop nabij. “Het ziet er naar uit dat we de winter op de camping gaan moeten doorbrengen. Echt verantwoord is dat niet. Zeker niet met een man die om de twee weken chemo nodig heeft en sondevoeding krijgt. Via andere kopers zijn we te weten gekomen dat de werken in het gebouw al maanden stilliggen. Er wordt zelfs gefluisterd dat T-Palm in financiële moeilijkheden zou verkeren. Veel te lang hebben we hun uitvluchten geloofd maar nu is de maat vol. Via een advocaat sturen we een deurwaarder op hen af. Ook andere kopers laten samen een ingebrekestelling opmaken. Het enige wat ik wil, is een rustige oude dag slijten met mijn man, maar dan wel in comfortabele omstandigheden en niet in een caravan", zucht Anita.

Een beetje opzoekwerk leert ons dat T-Palm wel degelijk in vieze papieren zit. Test-Aankoop heeft al gelijkaardige klachten gekregen over de bouwfirma en verschillende onderaannemers weigeren nog werken uit te voeren voor T-Palm omdat de facturen niet betaald geraken. Na enkele telefoontjes en een sms krijgen we uiteindelijk Guy Leroy, Algemeen Directeur Vlaanderen aan de lijn. “Het klopt dat er wat financiële problemen zijn maar die zijn van tijdelijk aard. Wat de situatie van de familie Vaeyens betreft, bel ik later nog terug", reageert Leroy. Dat tweede telefoontje is er helaas niet gekomen.