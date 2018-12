Aanhangwagen gestolen aan nieuw kerkhof van Erpe KOEN MOREAU

13 december 2018

18u16 1 Erpe-Mere Ter hoogte van het nieuwe kerkhof van Erpe werd woensdag de reclame-aanhangwagen van fietsenhandel BCklèt uit Mere gestolen.

Die was nochtans voorzien van een wielklem en neusslot. Wie de aanhangwagen met spandoek of een aanhangwagen met nummerplaat 1-REK-602 opmerkt, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 053/60.64.64.